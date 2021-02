Fisco, ecco la proroga per versamenti rottamazione e saldo-stralcio (Di sabato 27 febbraio 2021) E' in arrivo una proroga per i versamenti relativi alle rate per la rottamazione Ter e per la regolarizzazione cosiddetta "saldo e stralcio". Lo afferma il ministero dell'Economia e delle Finanze Daniele... Leggi su feedpress.me (Di sabato 27 febbraio 2021) E' in arrivo unaper irelativi alle rate per laTer e per la regolarizzazione cosiddetta "". Lo afferma il ministero dell'Economia e delle Finanze Daniele...

Ultime Notizie dalla rete : Fisco ecco Fisco, ecco la proroga per versamenti rottamazione e saldo - stralcio E' in arrivo una proroga per i versamenti relativi alle rate per la Rottamazione Ter e per la regolarizzazione cosiddetta "saldo e stralcio". Lo afferma il ministero dell'Economia e delle Finanze ...

Mirandolexit, Ganzerli (PD):' La Lega difende davvero gli interessi mirandolesi?' MIRANDOLA - " Un bilancio che galleggia, perché il fisco, la spesa e gli investimenti sono quelli ereditati da noi e i loro progetti rivoluzionari (... Ecco il commento di Roberto Ganzerli:

