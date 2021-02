Fisco: arriva proroga per versamenti rottamazione e saldo-stralcio (Di sabato 27 febbraio 2021) Lo afferma il ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota non precisando la nuova data, che sarà fissata nei prossimi giorni, entro la quale dovrà essere fatto il pagamento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 27 febbraio 2021) Lo afferma il ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota non precisando la nuova data, che sarà fissata nei prossimi giorni, entro la quale dovrà essere fatto il pagamento L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Fisco: arriva proroga per versamenti rottamazione e saldo-stralcio - tvbusiness24 : ??#Fisco, arriva la proroga per versamenti rottamazione e saldo-stralcio. La nuova data non è stata però ancora fiss… - infoiteconomia : Fisco, arriva la proroga per i versamenti del 1° marzo di Rottamazione ter e 'saldo e stralcio' - repubblica : Fisco, arriva la proroga per i versamenti del 1° marzo di Rottamazione ter e 'saldo e stralcio': Con una nota, il T… - immergasitalia : RT @LavoriPubblici: Arriva dalla Camera dei Deputati un dossier sulle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio, aggiornato… -