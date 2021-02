Fiorentina, i convocati per l’Udinese: assenti Bonaventura e Kouamé, c’è un ritorno (Di sabato 27 febbraio 2021) La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro l’Udinese: torna Ribery, assenti Bonaventura e Kouamé La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro l’Udinese. Torna Ribery, assenti Bonaventura e Kouamé. Portieri: Dragowski, Rosati Terracciano. Difensori: Barreca, Biraghi Caceres, Igor, Malcuit, Martinez Quarta, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Valero Borja. Attaccanti: Callejon, Kokorin, Montiel, Ribery, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro: torna Ribery,Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro. Torna Ribery,. Portieri: Dragowski, Rosati Terracciano. Difensori: Barreca, Biraghi Caceres, Igor, Malcuit, Martinez Quarta, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Valero Borja. Attaccanti: Callejon, Kokorin, Montiel, Ribery, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #UdineseFiorentina I convocati di Prandelli: si rivede #Ribery, fuori #Bonaventura e #Kouame - calciodangolo_ : ??#UdineseFiorentina, i convocati di #Prandelli: tutto ok per #Ribery e #Barreca. Out #Kouame ? - Angolo_Viola : ??#UdineseFiorentina, i convocati di #Prandelli: tutto ok per #Ribery e #Barreca. Out #Kouame ? - violanews : Udinese-Fiorentina, i convocati: torna Ribery, out gli infortunati - - Fiorentinanews : I convocati di #Prandelli: #Ribery conferma le buone sensazioni e recupera, dentro anche #Montiel. Fuori #Kouame e… -