Finale Grande Fratello Vip, le anticipazioni sull'ultima puntata (Di sabato 27 febbraio 2021) Lunedì 1° marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la Finale del Grande Fratello Vip 5. I cinque concorrenti rimasti a contendersi il montepremi da 100 mila euro in gettoni d'oro sono Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, dopo le uscite di scena di Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet durante l'appuntamento della semiFinale (entrambe sconfitte dalla Orlando). Vediamo di scoprire insieme cosa succederà nell'ultima puntata di lunedì, con i primi spoiler rivelati dal giornalista Gabriele Parpiglia, che già in passato ha dimostrato di conoscere in maniera profonda le dinamiche del GF.

