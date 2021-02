Fecondazione assistita: così l’uomo viene ridotto ad animale da monta (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb – Menomale che c’è l’emergenza sessismo e l’Italia è un paese intriso di rozzo patriarcato. Menomale che viviamo nel Medioevo e le donne sono succubi della potestà maschile. A sentire Michela Murgia, tra fascismo e maschilismo le donne dovrebbero tutte fuggire dall’Italia in cui tanti Mussolini, gli uomini, dettano ancora legge. Strano, allora, che un tribunale della Repubblica abbia stabilito che gli embrioni conservati tramite congelamento da una coppia che nel frattempo è scoppiata potranno – nell’ambito della Fecondazione assistita – essere impiantati nell’utero della donna al netto del parere della parte maschile, ossia di colui che secondo i piani originari sarebbe divenuto padre e che da oggi sarà totalmente spodestato della facoltà di decidere se divenirlo o no. La Fecondazione assistita secondo i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb – Menomale che c’è l’emergenza sessismo e l’Italia è un paese intriso di rozzo patriarcato. Menomale che viviamo nel Medioevo e le donne sono succubi della potestà maschile. A sentire Michela Murgia, tra fascismo e maschilismo le donne dovrebbero tutte fuggire dall’Italia in cui tanti Mussolini, gli uomini, dettano ancora legge. Strano, allora, che un tribunale della Repubblica abbia stabilito che gli embrioni conservati tramite congelamento da una coppia che nel frattempo è scoppiata potranno – nell’ambito della– essere impiantati nell’utero della donna al netto del parere della parte maschile, ossia di colui che secondo i piani originari sarebbe divenuto padre e che da oggi sarà totalmente spodestato della facoltà di decidere se divenirlo o no. Lasecondo i ...

