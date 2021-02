Fatture false per 131 milioni e 153 lavoratori in nero: scoperta maxi frode fiscale al porto (Di sabato 27 febbraio 2021) ANCONA - maxi frode fiscale e previdenziale con epicentro il porto di Ancona : 30 denunciati e scoperti almeno 153 lavoraatori in nero. Fatture false per 131 milioni e almeno 28 milioni di evasione ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 febbraio 2021) ANCONA -e previdenziale con epicentro ildi Ancona : 30 denunciati e scoperti almeno 153 lavoraatori inper 131e almeno 28di evasione ...

