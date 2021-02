Falcone confermato presidente Fijlkam “Primo obiettivo ripartire”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Domenicorimane alla guida della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali () anche per il quadriennio 2021/2024. Iluscente ha ricevuto 37.859 voti dall’Assemblea riunita alla Fiera di Roma, confermando l’impegno iniziato nel 2014. Battuto lo sfidante Felice Mariani, ex atleta e deputato del Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto 24.967 voti (148 le schede bianche). Per il nuovo quadrienniopunta forte sui cinque punti cardine alla base del suo programma: ripartenza, competitività, sostenibilità, inclusione e digitalizzazione attraverso una “visione comune” che porti, in futuro, a una maggiore “stabilità, crescita organizzativa e gestionale, e naturalmente ad ottenere nuovi successi sportivi attraverso il lavoro di squadra e il costante contributo di ...