F 1 | il Covid fa accendere la spia rossa | perdita di 594 milioni di dollari

(Di sabato 27 febbraio 2021) Anche la Formula 1, così come tutti gli sport, risente della crisi dovuta al Coronavirus. C'è un grande rosso come il semaforo della partenza dei Gp nei conti del Circus nel 2020. Il Formula One Group, di proprietà della società Liberty Media, -come riporta calcioefinanza.it- ha registrato unanetta pari a 594dinell’anno fiscale 2020, un importo superiore ai 311di. I ricavi del Gruppo Formula 1 sono diminuiti del 43% nell’esercizio terminato il 31 dicembre 2020, rispetto al corso del 2019. Un anno fa, la società ha fatto registrare un fatturato di 2.022di, mentre nel 2020 il dato è sceso a 1.145.L’azienda americana, che gestisce il campionato mondiale automobilistico, ha ridotto le ...

L'MBE, causa Covid, cambia date passando da gennaio all'ultimo weekend di maggio, anche per andare incontro alla... sarà il momento di ripartire e di accendere i motori, per tornare a crescere...