Estrazione Million Day 27 febbraio | diretta oggi numeri vincenti

Leggi su ck12

(Di sabato 27 febbraio 2021)inlive diDay di272021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero.DayNessun vincitore ieri alDay nel mese di. Invece, per quanto concerne i nuovi milirari, l’altra sera, giovedì 25, a Trezzano sul Naviglio, provincia di Milano, si è festeggiata la vincita numero 151 da quando il gioco ha preso il via. In precedenza, l’ultima vincita incredibile è stata realizzata il 9e il premio è stato vinto a Palermo. Pronti come ogni sera a scoprire cosa accadrà? Cosa è successo nelle estrazioni di giovedì –> CLICCA QUIDayvincente 27Grandi e ...