Ero certo che dopo il Covid tutto sarebbe tornato come prima: ora non ne sono più sicuro (Di sabato 27 febbraio 2021) Circa un anno fa, all'inizio della pandemia, scrissi una riflessione sul futuro della socialità. Osservando le Social street sparse per l'Italia, notavo una gran vivacità "on line", vicini di casa che si sostenevano a vicenda, trovavano modi alternativi per stare insieme, per condividere. Concludevo il post dicendo che l'uomo è un animale sociale e che, finita la pandemia, tutto sarebbe tornato come prima inclusa la socialità che è innata nell'uomo. dopo un anno non sono più tanto d'accordo con me stesso. Stiamo vivendo grandi trasformazioni, molte forse le stiamo subendo, ma non sono per niente sicuro che finita la pandemia il mondo tornerà dove l'avevamo lasciato. Abbiamo scoperto che possiamo fare a meno dei cinema perché abbiamo le ...

