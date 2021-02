Eredivisie, PSV-Ajax: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 27 febbraio 2021) Una delle edizioni più interessanti del “De Topper”, il derby d’Olanda per eccellenza, tra PSV ed Ajax. Cammini simili ma destini differenti per le due compagini che si rincorrono per il titolo d’Olanda, con le altre costrette ad inseguire. L’incontro chiave, PSV-Ajax, andrà in scena nel tempio calcistico del “Philips Stadion”, casa del PSV Eindhoven. Il “De Topper” inizierà alle 14.30 di domenica 28 febbraio e sarà valevole per la 24a giornata di Eredivisie. Ecco le ultime da PSV-Ajax, le probabili formazioni e la diretta tv della partita. Il momento del PSV Sarà un PSV ferito nell’orgoglio quello che si presenterà al “Philips”. Febbraio è stato un mese terribile per gli uomini di Schmidt, che ha portato via ben due obiettivi su 3 tra i papabili ad inizio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Una delle edizioni più interessanti del “De Topper”, il derby d’Olanda per eccellenza, tra PSV ed. Cammini simili ma destini differenti per le due compagini che si rincorrono per il titolo d’Olanda, con le altre costrette ad inseguire. L’incontro chiave, PSV-, andrà in scena nel tempio calcistico del “Philips Stadion”, casa del PSV Eindhoven. Il “De Topper” inizierà alle 14.30 di domenica 28 febbraio e sarà valevole per la 24a giornata di. Ecco le ultime da PSV-, lee latv della partita. Il momento del PSV Sarà un PSV ferito nell’orgoglio quello che si presenterà al “Philips”. Febbraio è stato un mese terribile per gli uomini di Schmidt, che ha portato via ben due obiettivi su 3 tra i papabili ad inizio ...

