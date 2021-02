Elisabetta Ferracini | dall’essere mamma agli impegni lavorativi | “Tanti progetti in cantiere” – L’esclusiva

Leggi su kronic

(Di sabato 27 febbraio 2021), volto noto negli anni ‘90 della tv dei ragazzi, debutta in una serie tv. Rapido il successo che da Solletico la portò fin sul palco dell’Ariston. La ragazza della porta accanto, figlia di talento della zia d’Italia, Mara Venier, oggi è un po’ meno Sailor Moon e piùdel suo Giulioe Mara VenierChi non ricorda la sigla: “So-so-so-solletico” di uno dei programmi storici della tv dei ragazzi, andato in onda negli anni ’90 su Rai 1? Una delle protagoniste che hanno reso il programma, un vero e proprio cult, è stata proprio, scoperta dall’allora direttore di canale 5, Paolo Vasile che la volle in una serie tv, accanto ad Alessandro Haber e Ottavia Piccolo. La sua palestra, così ci ...