Elezioni: sondaggio, centrodestra avanti al centrosinistra con il 50,3 (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) – E’ la Lega il primo partito in Italia, e il primo nel centrodestra, con il 24,5 (più 0,6) seguito, per quel che riguarda la coalizione, da FdI (17,3, più 0,8), FI (7,2), altri di Cdx (1,3, più 0,3). Lo rivela un sondaggio di Enzo Risso realizzato per la Lega Salvini premier il 23 e 24 febbraio. Il totale del centrodestra raggiunge il 50,3.Per il centrosinistra, il Pd è al 19,3 (più 0,4), poi M5s (15,2, meno 2), Articolo 1 (1,8), SI (1,9), Azione (2,3, più 0,3), Europa Verde (1,5, meno 0,4), +Europa (2,2, più 0,6), Iv (2,9, meno 0,4). Il totale del centrosinistra è al 47,1. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) – E’ la Lega il primo partito in Italia, e il primo nel, con il 24,5 (più 0,6) seguito, per quel che riguarda la coalizione, da FdI (17,3, più 0,8), FI (7,2), altri di Cdx (1,3, più 0,3). Lo rivela undi Enzo Risso realizzato per la Lega Salvini premier il 23 e 24 febbraio. Il totale delraggiunge il 50,3.Per il, il Pd è al 19,3 (più 0,4), poi M5s (15,2, meno 2), Articolo 1 (1,8), SI (1,9), Azione (2,3, più 0,3), Europa Verde (1,5, meno 0,4), +Europa (2,2, più 0,6), Iv (2,9, meno 0,4). Il totale delè al 47,1. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : Elezioni: sondaggio, centrodestra avanti al centrosinistra con il 50,3... - Antonio64399161 : RT @gladiatoremassi: Un sondaggio x tutti e non solo #M5S. Pensate che con #Conte capo-politico alle prossime elezioni il Movimento 5 stell… - Siron52129476 : RT @gladiatoremassi: Un sondaggio x tutti e non solo #M5S. Pensate che con #Conte capo-politico alle prossime elezioni il Movimento 5 stell… - Fabio_V79 : RT @gladiatoremassi: Un sondaggio x tutti e non solo #M5S. Pensate che con #Conte capo-politico alle prossime elezioni il Movimento 5 stell… - SignorAldo : RT @lorepregliasco: Questo sondaggio di Eumetra fotografa un testa a testa a Milano. Albertini davanti a Sala di 2 punti. -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni sondaggio Elezioni: sondaggio, centrodestra avanti al centrosinistra con il 50,3 Lo rivela un sondaggio di Enzo Risso realizzato per la Lega Salvini premier il 23 e 24 febbraio. Il totale del centrodestra raggiunge il 50,3.

Gualtieri avanti, Raggi tallona Abodi: il sondaggio segreto che rilancia il Pd A meno di quattro mesi dalle urne (sempre che le elezioni non vengano rinviate dopo l'estate causa Covid) sono i risultati del sondaggio che circola tra i dirigenti del Pd romano a riaccendere i fari ...

Elezioni a Milano, il sondaggio: testa a testa tra centrosinistra e centrodestra Il Fatto Quotidiano El Salvador: si vota domani per le elezioni parlamentari in El Salvador le elezioni parlamentari e municipali. Il partito conservatore Nuevas Ideas, del presidente in carica Nayib Bukele, è in testa alle intenzioni di voto, secondo quanto emerge dagli ...

I trumpiani non mollano: alla conferenza dei conservatori si discute ancora di 'elezioni rubate' "Donald Trump ha convinto la sua base che le elezioni sono state rubate" ha commentato Nick Pasternak, che ha lasciato il partito repubblicano dopo aver lavorato a diverse campagne del Gop ...

Lo rivela undi Enzo Risso realizzato per la Lega Salvini premier il 23 e 24 febbraio. Il totale del centrodestra raggiunge il 50,3.A meno di quattro mesi dalle urne (sempre che lenon vengano rinviate dopo l'estate causa Covid) sono i risultati delche circola tra i dirigenti del Pd romano a riaccendere i fari ...in El Salvador le elezioni parlamentari e municipali. Il partito conservatore Nuevas Ideas, del presidente in carica Nayib Bukele, è in testa alle intenzioni di voto, secondo quanto emerge dagli ..."Donald Trump ha convinto la sua base che le elezioni sono state rubate" ha commentato Nick Pasternak, che ha lasciato il partito repubblicano dopo aver lavorato a diverse campagne del Gop ...