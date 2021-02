Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi | la coppia che scoppia dell’Isola dei Famosi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 febbraio 2021) La nuova edizionedei, la prima condotta da Ilary Blasi è pronta a sbarcare in tv. Dopo l’annuncio del nuovo inviato in Honduras, che sarà l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, in esclusiva a Verissimo sono state presentate le due opnioniste che saranno al fianco della Blasy: si tratta di Ivaed. “Stai tranquilla Ilary, noi ci amiamo”, hanno esordito così le due nuove opinioniste, ospiti nel salotto di Silvia Toffanin, dove hanno ufficializzano la loro partecipazione alla nuova edizione de “L’isola dei”. Ai microfoni del talk show lasi dice entusiasta per questa nuova esperienza: “Io sono carica come una ‘balestra’. È un programma che mi diverte, voglio che la gente possa trascorrere delle ore ...