El Salvador al voto | il presidente social vuole i pieni poteri

(Di domenica 28 febbraio 2021) Non ha ancora quarant’anni, ed èdi Elda meno di due. Ora Nayib Bukele, di antiche origini palestinesi, si misura nelle prime elezioni parlamentari (e municipali) col suo nuovo partito Nuevas Ideas. Sì perché per assurgere alla massima carica dello stato nel 2019 aveva dovuto “noleggiare” un piccolo e corrotto partito della destra. Lui che fino a poco tempo prima era stato sindaco della capitale Santra le fila della ex guerriglia del Fronte Farabundo Martì; … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

guidoolimpio : Punto su Nord Kivu; I talebani e i beni archeologici; jihadiste a Dacca; cellule marocchine; voto in Salvador. Ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvador voto

ISPIonline

... insieme a El, Nicaragua, Repubblica Dominicana e Haiti. In Honduras esistono ... Ma non solo in Honduras il risultato delargentino è stato condannato. Nel vicino Paraguay , la Camera dei ......Dalí e Marcel Duchamp . Eppure Martina ce l'ha fatta: sulla propria pelle, letteralmente. Sulla sua spalla sinistra c'è ildella Venere, poco distante - sulla schiena - il volto del ...Si tengono domani, 28 febbraio, in El Salvador le elezioni parlamentari e municipali. Il partito conservatore Nuevas Ideas, del ...VITTORIO VENETO - Non deve essere facile far convivere Sandro Botticelli, Salvador Dalí e Marcel Duchamp. Eppure Martina ce l’ha fatta: sulla propria pelle, letteralmente.