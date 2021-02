E’ morto Hannu Mikkola | leggenda finlandese del WRC

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nel bel mezzo della festa mondiale dell’Arctic Rally, il paddock del WRC è stato scosso da una tragica notizia. E’, l’indimenticato erio campione del mondo, protagonista dell’età dell’oro della specialità e delle celeberrime Gruppo B. Il prossimo maggio avrebbe compiuto 79 anni.ci ha lasciato a causa di un tumore, contro cui stava lottando da molto tempo. A dare la notizia è uno dei suoi figli, Vesa, attraverso il suo profilo Twitter. We lost my fatherto cancer this weekend. Most knew him as a rallying great who ushered in the golden years of the sport. To me he was dad – and an incredible one at that. Always supportive, loving and genuine. Also a loving grandfather to my two boys. Rest In Peace Dad ...