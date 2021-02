E’ iniziata anche a Benevento la campagna vaccinale per il personale scolastico (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo il primo step a Telese Terme è iniziata oggi la campagna vaccinale per i docenti del capoluogo. Le inoculazioni vengono effettuate presso l’Istituto Alberti di piazza Risorgimento e presso il centro dell’Asl in via Minghetti. All’Alberti convocati questa mattina in 200 tra docenti e personale Ata. La campagna vaccinale prosegue sebbene le scuole siano chiuse come ha deciso il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca proprio per per metter in sicurezza gli operatori della scuola. Il vaccino inoculato è quello AstraZeneca. Sin dalle prime ore della mattinata la campagna vaccinale sta riscuotendo un’ottima adesione da parte del personale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo il primo step a Telese Terme èoggi laper i docenti del capoluogo. Le inoculazioni vengono effettuate presso l’Istituto Alberti di piazza Risorgimento e presso il centro dell’Asl in via Minghetti. All’Alberti convocati questa mattina in 200 tra docenti eAta. Laprosegue sebbene le scuole siano chiuse come ha deciso il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca proprio per per metter in sicurezza gli operatori della scuola. Il vaccino inoculato è quello AstraZeneca. Sin dalle prime ore della mattinata lasta riscuotendo un’ottima adesione da parte del...

