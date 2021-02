“È gay, me l’ha detto lui”. GF Vip, in diretta la bomba di Rosalinda Cannavò. Gelo in studio, Signorini senza parole (Di sabato 27 febbraio 2021) Si avvicina l’attesa finale della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. La quarantatreesima puntata, la semifinale, ha visto come sempre una serie di colpi di scena e battibecchi che hanno movimentato la serata di venerdì 26 febbraio. Il primo televoto ha decretato che ad uscire dalla Casa tra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Entrambe inquiline dall’inizio del reality show, il verdetto letto in diretta da Dayane Mello ha decretato Stefania Orlando finalista ed è stata l’attrice siciliana ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Durante la serata c’è stato poi anche un secondo televoto flash tra Samantha e Stefania e l’eliminata è risultata essere Samantha De Grente. Stefania è quindi la quarta finalista insieme a Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi.



Ma c’è già un televoto aperto tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Si avvicina l’attesa finale della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. La quarantatreesima puntata, la semifinale, ha visto come sempre una serie di colpi di scena e battibecchi che hanno movimentato la serata di venerdì 26 febbraio. Il primo televoto ha decretato che ad uscire dalla Casa trae Stefania Orlando. Entrambe inquiline dall’inizio del reality show, il verletto inda Dayane Mello ha decretato Stefania Orlando finalista ed è stata l’attrice siciliana ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Durante la serata c’è stato poi anche un secondo televoto flash tra Samantha e Stefania e l’eliminata è risultata essere Samantha De Grente. Stefania è quindi la quarta finalista insieme a Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi.Ma c’è già un televoto aperto tra ...

rebelchichi : Alfonso voleva far fare a Stefania l’elogio dei gay in quanto gay e invece lei, da VERA ATTIVISTA LGBTQ+ E NON POSE… - Pie_Galati : Ieri quello che ha detto Signorini l'ho trovato di una bassezza unica. Davvero alimentare sti luoghi comuni sugli o… - ELmayara_heda : @Addictedtolife5 Perchè deve reggere il circo con Zenga.Purtroppo ha concluso il gf come l’ha iniziato :con le favo… - foolcomf84 : Che brutto momento! Stefania che per più volte ha provato ad esporre il suo pensiero su quanto a lei importi della… - LaicSempre : @fanpage Sinceramente vedere un Tommaso più sveglio di un direttore di giornale,fa capire perché l Italia va a roto… -

Ultime Notizie dalla rete : gay l’ha La Lega a Livorno chiede indagini sui matrimoni gay. Il Pd: «Tristi schedature» Corriere della Sera