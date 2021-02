Due uomini napoletani primi casi di variante brasiliana in Campania (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Anche in Campania primi casi di Covid 19 nella variante brasiliana. All'ospedale Cotugno, infatti, un esame a campione effettuato su due pazienti ricoverati ha dato questo risultato. I due sono uomini, napoletani, e non erano reduci da viaggi all'estero. Uno dei due è ancora ricoverato in degenza ordinaria e in condizioni discrete, l'altro è stato dimesso. Leggi su agi (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Anche in Campaniadi Covid 19 nella. All'ospedale Cotugno, infatti, un esame a campione effettuato su due pazienti ricoverati ha dato questo risultato. I due sono, e non erano reduci da viaggi all'estero. Uno dei due è ancora ricoverato in degenza ordinaria e in condizioni discrete, l'altro è stato dimesso.

poliziadistato : La #PoliziadiStato si unisce all'ultimo commosso saluto, a Roma, all'Ambasciatore Luca Attanasio e al Carabiniere V… - nzingaretti : Seguiamo con angoscia le notizie che arrivano dal #Congo. Dolore per la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e di… - EzioGreggio : Questi due giovani servitori della Patria non dovevano tornare nelle bare. Quando l’Italia ha propri uomini in Paes… - disagiPan : Quindi dobbiamo aspettare più o meno due mesi prima che determinate esponenti di un certo movimento annuncino che,… - sissymichela : @ItalianSissy È bellissimo essere lì in mezzo presa tra due uomini -