Drusilla Foer | chi è | età | altezza | peso | nome vero | origini nobili | ex marito | marito morto | vita privata

Drusilla Foer è una tra i personaggi del mondo dello spettacolo, equamente divisa tra gli spazi web e quelli televisivi, che è la diretta conseguenza del parto geniale del noto fotografo, cantante, attore e pittore Gianluca Gori che è il suo vero nome. In altri termini, Drusilla potrebbe essere definita come l'alter ego femminile di Gianluca. La sua carriera artistica si è concentrata sulle due attività principali di cantante e attrice. Drusilla Foer ha conosciuto una popolarità estrema nel mondo di internet, per poi essere catapultata nel più consolidato ambiente televisivo, grazie alla mente della presentatrice romana Serena Dandini.

