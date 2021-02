Dose unica di vaccino, avanti per gradi. Si comincia con i 2,4 milioni di guariti dal Covid (Di sabato 27 febbraio 2021) Valutazioni in corso sul modello inglese per tutti gli altri casi. Il richiamo a tre mesi per AstraZeneca consente di prendere tempo. Rezza: «Se ci sono, meglio due somministrazioni. Ma tenendo presenti le opzioni sul tavolo» Leggi su corriere (Di sabato 27 febbraio 2021) Valutazioni in corso sul modello inglese per tutti gli altri casi. Il richiamo a tre mesi per AstraZeneca consente di prendere tempo. Rezza: «Se ci sono, meglio due somministrazioni. Ma tenendo presenti le opzioni sul tavolo»

