Dopo la zona rossa a San Teodoro tutto pronto per lo screening di massa (Di sabato 27 febbraio 2021) ... possono inoltrare la richiesta, per essere sottoposti al tampone antigenico, all'indirizzo mail: comunicazionicovid@comunesanTeodoro.gov.it. (Visited 173 times, 173 visits today) Notizie Simili: ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 27 febbraio 2021) ... possono inoltrare la richiesta, per essere sottoposti al tampone antigenico, all'indirizzo mail: comunicazionicovid@comunesan.gov.it. (Visited 173 times, 173 visits today) Notizie Simili: ...

ivanscalfarotto : Dopo l’invenzione della scuola “à la carte”, in #Puglia (zona gialla) improvvisamente le scuole chiudono fino al 5… - GiovanniToti : In queste ore si parla molto di una zona “arancione” uguale per tutta Italia. Dopo un anno di lockdown penso che ci… - Open_gol : Cresce la preoccupazione di genitori e studenti alla periferia di Milano, non distanti dalla zona rossa di Bollate… - fra79Nopadania : RT @DeerEwan: Riassumendo: ??Veneto, Zaia (I cinesi mangiano i topi) ??Lombardia, Fontana (stendiamo un velo pietoso) ??Liguria, Toti (anz… - Appalto : In #Toscana da due settimane siamo in zona arancione. Da mercoledì (quindi 10 giorni dopo) i contagi rilevati giorn… -