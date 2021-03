Dopo due mesi di odissea in mare la nave trasporto bovini è arrivata in Spagna, gli 864 animali a bordo verso l’abbattimento (Di sabato 27 febbraio 2021) Sarebbe prossima a concludersi con un'eutanasia l'odissea degli 864 bovini bloccati sulla nave Karim Allah, finalmente attraccata al porto spagnolo di Cartagena, Dopo aver trascorso due mesi in mar ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 27 febbraio 2021) Sarebbe prossima a concludersi con un'eutanasia l'degli 864bloccati sullaKarim Allah, finalmente attraccata al porto spagnolo di Cartagena,aver trascorso duein mar ... sul sito.

borghi_claudio : @TCus10 E perchè non abbiamo visto due settimane dopo maggio? E perchè non abbiamo visto due settimane dopo i comiz… - Tg3web : A Napoli protestano le donne del Rione Sanità. Vincenzo Lo Presto, condannato per aver ucciso la moglie Fortuna, do… - repubblica : L'Ispi: sui vaccini l'Italia sbaglia strategia, siamo il fanalino di coda per dosi agli ultra ottantenni: Peggio di… - mymonkeyhasleft : RT @isabell20980317: Anziana muore di covid dopo avere effettuato le due dosi di #vaccino C'è da piangere a pensare a questi vecchietti del… - stressed0utmic : Se siete tristi, fate come me e guardate queste pics, io dopo due minuti mi sento già meglio. -