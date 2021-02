Domenica Live e Live Non è la D’Urso: le anticipazioni del 28 febbraio (Di sabato 27 febbraio 2021) Ospiti e servizi esclusivi nella Domenica pomeriggio di Canale 5 in compagnia di Barbara D’Urso Come di consueto, anche lo scorso venerdì pomeriggio prima di salutare il suo pubblico, Barbara D’Urso ha dato delle anticipazioni circa gli ospiti e i temi che verranno trattati negli appuntamenti con “Domenica Live” e “Live Non è la D’Urso”. La padrona di casa sarà pronta ad intrattenere i suoi telespettatori prima con “Domenica Live” dalle 17:00 in poi e in seguito con “Live Non è la D’Urso”. Alcuni degli ospiti presenti a Domenica Live saranno Pippo Franco in studio ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Ospiti e servizi esclusivi nellapomeriggio di Canale 5 in compagnia di BarbaraCome di consueto, anche lo scorso venerdì pomeriggio prima di salutare il suo pubblico, Barbaraha dato dellecirca gli ospiti e i temi che verranno trattati negli appuntamenti con “” e “Non è la”. La padrona di casa sarà pronta ad intrattenere i suoi telespettatori prima con “” dalle 17:00 in poi e in seguito con “Non è la”. Alcuni degli ospiti presenti asaranno Pippo Franco in studio ...

trash_italiano : In realtà l'annuncio della gravidanza al #GFVIP era solo per prenotarsi per le due ore extra di Domenica Live. - domenicalive : Dall'11 aprile una grande novità per il nostro #DomenicaLive, che andrà in onda con quattro ore di diretta!… - Inter : ?? | DOMANI Ci siamo, su @DAZN_IT arriva il Derby dei Derby ???? Segui il match domenica alle 15.00 live e in esclus… - eventiatmilano : Tra gli artisti che hanno aderito all’iniziativa #ultimoconcerto, figurano @lacuna_coil (in live streaming dall'… - SfigaCatrame : Secondo un sondaggio, il PD perde consensi nei giorni feriali e ne guadagna a Domenica Live. #Ipsos #sondaggi… -