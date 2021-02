Diritti tv, Serie A paralizzata: 11 voti per Dazn, 9 astenuti. Slitta la decisione (Di sabato 27 febbraio 2021) Serie A La partita non s’è ancora sbloccata. Dietro all’ennesima fumata grigia sull’assegnazione dei Diritti tv per la Serie A c’è un vero e proprio stallo che paralizza la Lega. La matematica, del resto, non è un’opinione: nel voto tenutosi ieri in assemblea – la riunione è avvenuta da remoto – su 20 club, 11 hanno votato in favore di Dazn (Juve, Inter, Milan, Lazio, Napoli, Verona, Udinese, Atalanta, Fiorentina, Parma e Cagliari) e 9 si sono astenuti. Non ha raccolto preferenze Sky. Dunque nulla di fatto, visto che il quorum è fissato a 14 preferenze. L’impasse è dovuto al fronteggiarsi di due fazioni: una spinge per assegnare i Diritti tv a Dazn (offerta di 840 milioni per sette gare in esclusiva e tre in coabitazione con Sky per altri 70 milioni), l’altra ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 27 febbraio 2021)A La partita non s’è ancora sbloccata. Dietro all’ennesima fumata grigia sull’assegnazione deitv per laA c’è un vero e proprio stallo che paralizza la Lega. La matematica, del resto, non è un’opinione: nel voto tenutosi ieri in assemblea – la riunione è avvenuta da remoto – su 20 club, 11 hanno votato in favore di(Juve, Inter, Milan, Lazio, Napoli, Verona, Udinese, Atalanta, Fiorentina, Parma e Cagliari) e 9 si sono. Non ha raccolto preferenze Sky. Dunque nulla di fatto, visto che il quorum è fissato a 14 preferenze. L’impasse è dovuto al fronteggiarsi di due fazioni: una spinge per assegnare itv a(offerta di 840 milioni per sette gare in esclusiva e tre in coabitazione con Sky per altri 70 milioni), l’altra ...

