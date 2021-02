"Dimmelo, ti fa schifo?". Patty Pravo sbrocca contro Caterina Balivo, volano gli stracci: un caso in Rai (Di sabato 27 febbraio 2021) Scoppia un caso. Scintille in diretta a Il Cantante mascherato, il programma del venerdì sera in onda su Rai 1. Patty Pravo contro Caterina Balivo: un finale da urlo dopo l'esibizione del misterioso Lupo. Milly Carlucci svela che sotto la maschera c'è Max Giusti (con una serie di prove). Patty Pravo ci crede ed è convinta, ma nel momento in cui sostiene la tesi della Balivo accade di tutto. “Sono d'accordo, sì, sì, sono perfettamente d'accordo con la nostra amica”, dice Patty, interpellata da Milly Carlucci. “Sì, lo so che sei Caterina. Se ti fa schifo fare l'amica, per carità! Rimaniamo amiche, è l'ultima serata”, tuona. E la Balivo prova a difendersi: “No, no, è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Scoppia un. Scintille in diretta a Il Cantante mascherato, il programma del venerdì sera in onda su Rai 1.: un finale da urlo dopo l'esibizione del misterioso Lupo. Milly Carlucci svela che sotto la maschera c'è Max Giusti (con una serie di prove).ci crede ed è convinta, ma nel momento in cui sostiene la tesi dellaaccade di tutto. “Sono d'accordo, sì, sì, sono perfettamente d'accordo con la nostra amica”, dice, interpellata da Milly Carlucci. “Sì, lo so che sei. Se ti fafare l'amica, per carità! Rimaniamo amiche, è l'ultima serata”, tuona. E laprova a difendersi: “No, no, è un ...

Amando_Disney : @LoPsihologo Se me lo dicesse in faccia non sarebbe neanche un gran problema, invece no “ah si carino” così veloce… - BOB9315 : @Atleti @rossonero_94 come si dice in spagnolo che fanno schifo al cazzo e che al loro allenatore devono cadere le… - halfxhart : @93KILLSMBDY no niente indovinello, faccio schifo a queste cose dimmelo e basta - kraputnyk : @skywarvds fa schifo????????? dimmelo - Pippog12 : @Stefanialove_of @cla__74 Fatto cosa ? Come se io potessi fare qualcosa, dimmelo tu cosa ? Tu hai una risposta o u… -

Ultime Notizie dalla rete : Dimmelo schifo Il viceministro Sileri contro l'Aifa: 'Porti il limite d'età per il vaccino Astrazeneca a 65 anni' Mi fa schifo e non perché era rivolto a me. Vuoi dirmi 'pezzo di m...'? Dimmelo, ma non 'mongoloide', e finché sarò nella mia posizione non sarà consentito a un medico di usare parole cosi. Non c'è ...

Vaccino AstraZeneca, Sileri: 'Aifa riveda limiti età' Mi fa schifo e non perché era rivolto a me. Vuoi dirmi 'pezzo di m...'? Dimmelo, ma non 'mongoloide', e finché sarò nella mia posizione non sarà consentito a un medico di usare parole cosi. Non c'è ...

Vaccino AstraZeneca, Sileri: "Aifa riveda limiti età" Adnkronos Mi fae non perché era rivolto a me. Vuoi dirmi 'pezzo di m...'?, ma non 'mongoloide', e finché sarò nella mia posizione non sarà consentito a un medico di usare parole cosi. Non c'è ...Mi fae non perché era rivolto a me. Vuoi dirmi 'pezzo di m...'?, ma non 'mongoloide', e finché sarò nella mia posizione non sarà consentito a un medico di usare parole cosi. Non c'è ...