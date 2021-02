Di Maio blinda il Raggi bis La ricandidatura della sindaca di Roma non è negoziabile

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 27 febbraio 2021) Se non fosse abbastanza chiaro, il Movimento appoggia laVirginia(nella foto). “Per noi lanon è” ha tagliato corto il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervistato su Facebook dal giornalista Andrea Scanzi. “Ci sono sette grandi città che vanno a votare” e per questo “sono sei mesi che chiedo un tavolo” perché “se non ci sediamo e discutiamo” con gli alleati, rischiamo che “il patrimonio costruito nel Conte II venga definitivamente disperso”, prosegue il grillino sottolineando come manchi ancora un coordinamento con i dem sia a livello nazionale che territoriale. “Il tema non è che il Pd deve venire verso di noi o noi verso di loro ma l’avere un progetto comune” ha concluso Di ...