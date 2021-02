“Denuncia in arrivo” Massimiliano Morra procede legalmente contro la sua ex compagna di Casa. Cos’è successo (Di sabato 27 febbraio 2021) Qualcuno ricorderà le affermazioni di qualche mese fa di Rosalinda Cannavò, che ancora era Adua Del Vesco, alla notizia che tra i concorrenti del Grande Fratello Vip ci sarebbe stato anche il suo ex Massimiliano Morra. La confessione su Morra Tra una confessione e l’altra venne fuori che Rosalinda aveva, per contratto, finto alcune relazioni, tra cui proprio quella con l’attore, e si lasciò andare ad alcune pesanti affermazioni, puntualmente poi riportate da Tommaso Zorzi ad Alfonso: Quando ci siamo visti in camera sua mi ha detto «Sono in sbatti perché c’è Massimiliano in Casa ed abbiamo avuto una storia un po’ strana, ci sono cose che non posso dire e lui mi ha fatto molto male» A questo punto io le ho chiesto – ma perché lo chiedo di tutti – «Ma è gay?» e lei mi ha risposto «Eh sì» Una ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 27 febbraio 2021) Qualcuno ricorderà le affermazioni di qualche mese fa di Rosalinda Cannavò, che ancora era Adua Del Vesco, alla notizia che tra i concorrenti del Grande Fratello Vip ci sarebbe stato anche il suo ex. La confessione suTra una confessione e l’altra venne fuori che Rosalinda aveva, per contratto, finto alcune relazioni, tra cui proprio quella con l’attore, e si lasciò andare ad alcune pesanti affermazioni, puntualmente poi riportate da Tommaso Zorzi ad Alfonso: Quando ci siamo visti in camera sua mi ha detto «Sono in sbatti perché c’èined abbiamo avuto una storia un po’ strana, ci sono cose che non posso dire e lui mi ha fatto molto male» A questo punto io le ho chiesto – ma perché lo chiedo di tutti – «Ma è gay?» e lei mi ha risposto «Eh sì» Una ...

Davide3002 : @ccatechismo Denuncia per comunismo in arrivò - giulsesaurita : @Daniela_chuck Bene è in arrivo una denuncia per te - GirinoMatteo : In arrivo la denuncia di Eminem #Amici20 - __Ihaveadream : Anche per voi denuncia in arrivo, ma che è sta roba - _hemmongolo : é in arrivo una bella denuncia per choi soobin ?? -