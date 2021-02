De Rossi: «Vorrei allenare la Roma. Pellegrini-Immobile? Avrei fatto così» (Di sabato 27 febbraio 2021) Daniele De Rossi parla a cuore aperto del suo futuro: ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista di Roma e Nazionale sul tema allenatore Daniele De Rossi parla a cuore aperto del suo futuro ospite al corso per Team Manager della LUISS. Le parole riportate da La Gazzetta Dello Sport. COME PIRLO? – «Difficile trovare un allenatore che parta subito con una realtà così forte, diciamo che spero di partire più in alto possibile perché vuol dire che ci sono giocatori forti. Mi fa piacere l’interesse intorno a me anche se adesso nessuno può mettermi su una panchina». Roma – «Mi piacerebbe allenare la Roma, ma cerco sempre di non parlarne perché so che le mie parole hanno un peso. Io esisto nel mondo Roma, lo so, ma sono un ex a tutti gli effetti e quindi ne ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Daniele Deparla a cuore aperto del suo futuro: ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista die Nazionale sul tema allenatore Daniele Deparla a cuore aperto del suo futuro ospite al corso per Team Manager della LUISS. Le parole riportate da La Gazzetta Dello Sport. COME PIRLO? – «Difficile trovare un allenatore che parta subito con una realtàforte, diciamo che spero di partire più in alto possibile perché vuol dire che ci sono giocatori forti. Mi fa piacere l’interesse intorno a me anche se adesso nessuno può mettermi su una panchina».– «Mi piacerebbela, ma cerco sempre di non parlarne perché so che le mie parole hanno un peso. Io esisto nel mondo, lo so, ma sono un ex a tutti gli effetti e quindi ne ...

Katy49572185 : RT @MinervaMcGrani1: Cari amici vorrei raccontarvi una storia. Nel 2016 la regione Emilia-Romagna varò una legge che vietava l’accesso ai n… - MinervaMcGrani1 : RT @MinervaMcGrani1: Cari amici vorrei raccontarvi una storia. Nel 2016 la regione Emilia-Romagna varò una legge che vietava l’accesso ai n… - sofxhope : non io che settimane fa mi ero detta: vorrei almeno un membro, fra i gruppi che stanno, con i capelli rossi LE GUF… - quellanoiosa : @melo_drammatico non vorrei dire una cavolata, ma è quello di braccialetti rossi? - mitsuk0u_ : Vorrei essere come voi che all’ennesima copertina di una white girl con i capelli rossi e una mela in mano pensano… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Vorrei Nuovo stadio della Roma, Pallotta dopo lo stop: "Alcune persone saranno felici oggi" Non vorrei niente di meglio che vedere un nuovo stadio costruito in futuro. Niente. La Roma lo ... perché costruire lo stadio sarebbe stata una miccia per il calcio italiano": così Daniele De Rossi ...

Procida nella letteratura ... cioè con abiti rossi orlati d'oro, come quelle contadine che a volte si trovano dipinte nei quadri. E se tu vedessi come ballano bene la tarantella! ". Giuseppe Marotta " Vorrei possedere una ...

De Rossi: «Vorrei allenare la Roma. Pellegrini-Immobile? Avrei fatto così» Calcio News 24 De Rossi e il sogno della panchina: “Mi sento pronto per questa sfida ma dubito che mi cercherà subito una grande squadra” L’estate scorsa si era parlato di lui anche per la panchina della Fiorentina ma Daniele De Rossi non aveva ancora iniziato il suo percorso per prendere il patentino da allenatore. Ospite alla Luiss a ...

De Rossi: «Vorrei allenare la Roma. Pellegrini-Immobile? Avrei fatto così» Daniele De Rossi parla a cuore aperto del suo futuro ... diciamo che spero di partire più in alto possibile perché vuol dire che ci sono giocatori forti. Mi fa piacere l’interesse intorno a me anche ...

Nonniente di meglio che vedere un nuovo stadio costruito in futuro. Niente. La Roma lo ... perché costruire lo stadio sarebbe stata una miccia per il calcio italiano": così Daniele De...... cioè con abitiorlati d'oro, come quelle contadine che a volte si trovano dipinte nei quadri. E se tu vedessi come ballano bene la tarantella! ". Giuseppe Marotta "possedere una ...L’estate scorsa si era parlato di lui anche per la panchina della Fiorentina ma Daniele De Rossi non aveva ancora iniziato il suo percorso per prendere il patentino da allenatore. Ospite alla Luiss a ...Daniele De Rossi parla a cuore aperto del suo futuro ... diciamo che spero di partire più in alto possibile perché vuol dire che ci sono giocatori forti. Mi fa piacere l’interesse intorno a me anche ...