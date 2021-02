De Rossi 'Sogno di vincere con la Roma. Dzeko e Pellegrini capitani degni' (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma - Daniele De Rossi racconta il suo passaggio da giocatore a studente . L'ex capitano della Roma sta studiando per diventare allenatore e poter cominciare la sua nuova avventura nel calcio. Questa ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 febbraio 2021)- Daniele Deracconta il suo passaggio da giocatore a studente . L'ex capitano dellasta studiando per diventare allenatore e poter cominciare la sua nuova avventura nel calcio. Questa ...

Fiorentinanews : #DeRossi e il sogno della panchina: 'Mi sento pronto per questa sfida ma dubito che mi cercherà subito una grande s… - nontelodicomai : Contestualmente una donna con i capelli a caschetto Rossi (?) che nel sogno identificavo come mia madre (?) decidev… - LuiRispoli : Dal 1995 abbiamo un sogno: il Parco della Marinella. Purtroppo alla sinistra non sono bastati 25 anni, nei quali ha… - giacomoformula1 : Eh... se hai bisogno e non mi trovi cercami in un sogno.... ???? Vasco Rossi. - ReporterGourmet : Inseguire il proprio sogno, un sogno che almeno inizialmente si discosta del tutto dalla tradizione di famiglia in… -