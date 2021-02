De Rossi: “No allo stadio e alle Olimpiadi un danno per Roma” (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – “Il no alle Olimpiadi e allo stadio tolgono qualcosa all’Italia e alla Roma, senza dubbio. Ma non posso giudicare altre cose, sono scelte che non conosco. Però posso dire che ho partecipato a due presentazioni, una con i Sensi e una con Pallotta e tutte le volte ci ho sperato. Invece è rimasto solo il plastico nello sgabuzzino. È un peccato per Roma, perché costruire lo stadio sarebbe stata una miccia per il calcio italiano“. Così l’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi, intervenuto nel corso di un dibattito alla Luiss. Leggi su dire (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – “Il no alle Olimpiadi e allo stadio tolgono qualcosa all’Italia e alla Roma, senza dubbio. Ma non posso giudicare altre cose, sono scelte che non conosco. Però posso dire che ho partecipato a due presentazioni, una con i Sensi e una con Pallotta e tutte le volte ci ho sperato. Invece è rimasto solo il plastico nello sgabuzzino. È un peccato per Roma, perché costruire lo stadio sarebbe stata una miccia per il calcio italiano“. Così l’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi, intervenuto nel corso di un dibattito alla Luiss.

tempoweb : No allo #stadiodellaroma, anche l'ex capitano giallorosso Daniele De Rossi contro la Raggi #iltempoquotidiano… - Agenzia_Dire : #StadiodellaRoma, #derossi: 'Sarebbe stata una miccia il calcio italiano'. - infoitsport : De Rossi: “Un peccato il no allo stadio, è rimasto solo il plastico. Pellegrini-Immobile, meglio una telefonata” - asmario1927 : RT @forzaroma: #DeRossi: 'Un peccato il no allo stadio, è rimasto solo il plastico. Pellegrini, a Immobile meglio una telefonata' #ASRoma… -