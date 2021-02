De Laurentiis ancora assente in tribuna | stavolta per impegni cinematografici

(Di sabato 27 febbraio 2021) Sull’edizione odierna di Tuttosport si parla dell’ipotetica assenza di Deinlo tratterranno a Roma. Per il Napoli si riapre un’altra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

paolochiariello : #Juorno #Gattuso resiste a tutto e tutti - juornoit : #Juorno #Gattuso resiste a tutto e tutti - RaffoSarnataro : E voi vi incazzate ancora per il Napoli, Gattuso e De Laurentiis. Ma vi rendete conto che avete votato questo esser… - sscalcionapoli1 : De Laurentiis e Gattuso, perché siete ancora insieme? #ForzaNapoliSempre #NapoliGranada - apetrazzuolo : IL GRAFFIO - Antonio Corbo: 'De Laurentiis e Gattuso, perché siete ancora insieme?' -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis ancora

forzAzzurri

Il presidente del Napoli Aurelio Denon sarebbeintervenuto così da scaricare le colpe del fallimento su ...E Deha intenzione di abbassare il monte ingaggi, oltre i cento milioni attuali. Ma ... il comunicato della FIGC CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Birmania:proteste, polizia spara ...Napoli calcio - La strategia che ha portato il Napoli dalla Serie C alla Champions, con una crescita notevole nei primi 15 anni, ora è impraticabile secodno la Gazzetta dello Sport. Anzi è più probabi ...L'eliminazione in Europa League dovrebbe portare all'addio a fine stagione di Gattuso, che potrebbe essere sostituito proprio da Sarri.