Daydreamer, la passione per il ballo di Demet Ozdemir. Ecco il video (Di sabato 27 febbraio 2021) Demet Ozdemir è una delle attrici più amate del momento grazie al ruolo di protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno accanto a Can Yaman. Non tutti sanno che ha un passato da ballerina. Ecco il video che conferma la sua bravura. Demet Ozdemir – Solonotizie24La passione per il ballo di Demet Nata in Turchia il 26 febbraio 1992, Demet è la più piccola della famiglia. Con il fratello e la sorella ha seguito la madre a Istanbul dopo il divorzio dei genitori. Fin da piccola ha indossato le scarpe da ballo e la sua passione si è trasformata in un lavoro. È diventata una ballerina per il cantante Bengü poi in un secondo momento è entrata a far parte del gruppo dei danza ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 27 febbraio 2021)è una delle attrici più amate del momento grazie al ruolo di protagonista di– Le ali del sogno accanto a Can Yaman. Non tutti sanno che ha un passato da ballerina.ilche conferma la sua bravura.– Solonotizie24Laper ildiNata in Turchia il 26 febbraio 1992,è la più piccola della famiglia. Con il fratello e la sorella ha seguito la madre a Istanbul dopo il divorzio dei genitori. Fin da piccola ha indossato le scarpe dae la suasi è trasformata in un lavoro. È diventata una ballerina per il cantante Bengü poi in un secondo momento è entrata a far parte del gruppo dei danza ...

59Gabriella : #DayDreamer #DemetÖzdemir Divertime e complicità fra tutti non la vedremo più !???????? C'era passione e divertim… - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni dall'1 al 5 marzo 2021: Can e Sanem, notte di passione nel bosco - Stellartoi0 : Questa anche se era finzione, è la realtà… Solo questa... ?? Anche nel modo in cui le tocca i capelli c’è passione.… - raffaellamucci : RT @Fede_Dreamer_: Dicevi passione, tu #DayDreamer Ma la passione cos'è? #DayDreamer Dovevi spiegarmelo #DayDreamer Perché passione per… - raffaellamucci : RT @Fede_Dreamer_: E adesso #DayDreamer E adesso #DayDreamer Adesso #DayDreamer Come faccio, come faccio #DayDreamer A togliermi di dos… -