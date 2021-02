Daydreamer anticipazioni 5 marzo 2021, Emre lavora nella bottega degli Aydin (Di sabato 27 febbraio 2021) Leyla resta senza parole e nega il suo consenso ai genitori quando, nella puntata di Daydreamer di venerdì 5 marzo 2021, scopre che hanno intenzione di fare una proposta di lavoro a suo marito. Loro non vedendoci nulla di male, chiedono ad Emre se vuole lavorare in bottega, ma la scelta presto si dimostrerà molto complicata e non senza conseguenze, così come aveva predetto Leyla. Che cosa accadrà adesso? Sul sito Mediaset Play potete trovare tutti gli episodi della serie turca già andati in onda. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Can Yaman corteggiato da tre conduttrici: ecco di chi si tratta L’attore turco ha conquistato l’Italia e tre conduttrici sarebbero pronte a portarlo nei loro programmi E’ ormai risaputo che Can Yaman sia il personaggio del ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 febbraio 2021) Leyla resta senza parole e nega il suo consenso ai genitori quando,puntata didi venerdì 5, scopre che hanno intenzione di fare una proposta di lavoro a suo marito. Loro non vedendoci nulla di male, chiedono adse vuolere in, ma la scelta presto si dimostrerà molto complicata e non senza conseguenze, così come aveva predetto Leyla. Che cosa accadrà adesso? Sul sito Mediaset Play potete trovare tutti gli episodi della serie turca già andati in onda. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Can Yaman corteggiato da tre conduttrici: ecco di chi si tratta L’attore turco ha conquistato l’Italia e tre conduttrici sarebbero pronte a portarlo nei loro programmi E’ ormai risaputo che Can Yaman sia il personaggio del ...

Daydreamer anticipazioni dall'1 al 5 marzo 2021 Nuovi colpi di scena accadono nel sequel della narrazione della complicata storia d'amore tra Can e Sanem. Yigit è messo con le spalle al muro, mentre Divit rischia la vita.

Daydreamer domenica 28 febbraio: anticipazioni di domani-La5 Daydreamer domenica 28 febbraio: ecco trama e anticipazioni dei tre episodi di Daydreamer Le ali del sogno domani su La5 con Can e Sanem.

