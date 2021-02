Dayane Mello cambia idea su Stefania Orlando e le chiede scusa: “Meriti la finale, mi piaci come donna” (VIDEO) (Di sabato 27 febbraio 2021) Rapporto burrascoso tra Dayane Mello e Stefania Orlando Senza ombra di dubbio il rapporto tra Dayane Mello e Stefania Orlando in questi cinque mesi di convivenza forzata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è stato abbastanza burrascoso. Ad esempio, qualche giorno fa la modella sudamericana ha fatto un appello a tutte le sue fan italiane e brasiliane e, rivolgendosi direttamente alla telecamera ha asserito che la moglie di Simone Gianlorenzi merita la finale del primo marzo. “Io e Stefania un legame perturbato, io penso che anche tu Meriti la finale perché sei peperina però ci piace, sei peperina ma sei comunque una donna intelligente e con tanto carattere, ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 27 febbraio 2021) Rapporto burrascoso traSenza ombra di dubbio il rapporto train questi cinque mesi di convivenza forzata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è stato abbastanza burrascoso. Ad esempio, qualche giorno fa la modella sudamericana ha fatto un appello a tutte le sue fan italiane e brasiliane e, rivolgendosi direttamente alla telecamera ha asserito che la moglie di Simone Gianlorenzi merita ladel primo marzo. “Io eun legame perturbato, io penso che anche tulaperché sei peperina però ci piace, sei peperina ma sei comunque unaintelligente e con tanto carattere, ...

fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - fanpage : #Gfvip, Dayane scoppia in lacrime dopo lo scontro con Tommaso - giovanna30573 : RT @sunnycee_s: 'NON SONO LESBICA, NON SONO BISESSUALE, HO PROVATO SENTIMENTI MA L'INNAMORAMENTO È UN'ALTRA COSA, COSA SIGNIFICA LGBT?': Da… - SheikHarmony : RT @Manuela837473: ???? Dimentica la coppia cuore di palma, ti cresceranno sulla schiena, perché parla bene o parla male ma parla di me. No… - ali__asr : RT @chapmns: dayane mello è l'esempio più bello di 'completa libertà in tutte le sue forme' che abbiamo avuto negli ultimi anni di televisi… -