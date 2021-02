Dayane Mello, boom di followers grazie al Grande Fratello Vip: ecco quanti ne ha guadagnati (Di sabato 27 febbraio 2021) Se c’è una cosa che a Dayane Mello proprio non si può rimproverare è di aver saputo come sfruttare al massimo la popolarità e la visibilità che il Grande Fratello Vip, come ogni altro reality show, è in grado di offrire. La ragazza, sin dall’ingresso nella casa, ha senza ombra di dubbio saputo come catalizzare l’attenzione dei social e del web; e i numeri, infatti, la ripagano, perché la modella brasiliana vola letteralmente su Instagram: stando al sito Ninjalitics, uno dei siti più noti per analizzare i profili Instagram, e riportato anche da Novella2000, l’account Instagram di Dayane Mello ha conosciuto un incremento sbalorditivo. Il 14 settembre 2020, data di inizio del Grande Fratello Vip, Dayane Mello è ... Leggi su trendit (Di sabato 27 febbraio 2021) Se c’è una cosa che aproprio non si può rimproverare è di aver saputo come sfruttare al massimo la popolarità e la visibilità che ilVip, come ogni altro reality show, è in grado di offrire. La ragazza, sin dall’ingresso nella casa, ha senza ombra di dubbio saputo come catalizzare l’attenzione dei social e del web; e i numeri, infatti, la ripagano, perché la modella brasiliana vola letteralmente su Instagram: stando al sito Ninjalitics, uno dei siti più noti per analizzare i profili Instagram, e riportato anche da Novella2000, l’account Instagram diha conosciuto un incremento sbalorditivo. Il 14 settembre 2020, data di inizio delVip,è ...

fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - fanpage : #Gfvip, Dayane scoppia in lacrime dopo lo scontro con Tommaso - Laura4444_ : RT @doubleG____: Alfonso Signorini aveva umiliato Giulia De Lellis in diretta nazionale per una frase uscita male sugli omosessuali, invece… - ChasingCars_1 : RT @baumanstyle: Abbiamo provato per ore, lanciato diverse volte più palloncini, ma ogni volta rientravano in casa mentre noi pensavamo fos… - baumanstyle : Abbiamo provato per ore, lanciato diverse volte più palloncini, ma ogni volta rientravano in casa mentre noi pensav… -