Dall’Inghilterra | il Tottenham valuta Kane 150 milioni Sempre più probabile la sua permanenza

(Di sabato 27 febbraio 2021) Che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, non vi è dubbio. Così come che sia ambito dalle migliori squadre. Ma il futuro di Harrysembra esserepiù a Londra. Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, le difficoltà economiche che hanno colpito tutti i club al mondo in seguito alla pandemia potrebbero favorire laaldell’attaccante inglese. Il prezzo fissato da Daniel Levy, presidente degli Spurs (150di sterline) appare inaccessibile per chiunque in questo momento. Ecco perché sembripiù scontata ladel bomber inglese, almeno per un altra stagione prima di partire per altre mete. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.