Dalla finale fantasma all’ultimo atto di Gran Canaria | Couacaud cerca la rivincita con il destino | “Fu terribile”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Enzoè inalChallenger 1. Il francese ha sconfitto il serbo Nikola Milojevic con un netto 6-2 6-2 in un’ora e 29 minuti di gioco, conquistando il pass per l’ultimodel torneo organizzato da MEF Tennis Events presso El Cortijo Club de Campo.: “Un anno fa un’esperienza assurda” – Prestazione maiuscola da parte del numero 216 del mondo, in controllo del match dal primopunto: “Ho giocato davvero unapartita. Conosco Milojevic da anni, abbiamo la stessa età e a livello Junior mi ha battuto diverse volte (il serbo era numero 1 del mondo under 18, ndr): sono felice di essermi preso la mia”.torna inesattamente un anno dopo ...

