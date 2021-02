Da virologo a biochimico | Salvini è fuori controllo Lavora a farmaci anti-Covid prodotti in Italia Ma Giorgetti lo smentisce Per il Mise produrre bioreattori è irrealistico

(Di sabato 27 febbraio 2021) Matteosmentito da Giancarloministro. È apparso infatti il solito tweet diche declamava la novella: “Per rimediare ad errori e ritardi di altri, i ministri della Lega sono al lavoro perdirettamente in”. Con foto e sottotitolo: “Incontro altra il ministroe le cause farmaceutiche”. In serata di giovedì la smentita Ansa da fonti: “Mai discusso su produzione di. Ipotesi lontana dalla realtà”. Eppure anche altri giornali hanno ripreso la fake news che tale è visto che è stata smentita direttamente dal ministero. Il ritorno dial governo ...

Ultime Notizie dalla rete : virologo biochimico

LA NOTIZIA

... guidati dalProf. Christian Drosten, hanno esaminato sia la specificità che la ... Tobias Roth,con particolare attenzione alla virologia: "Utilizziamo i tamponi direttamente per il ...... introdotta negli anni '30 del '900 da un medico e unscozzesi, Kermack e Mc Kendrick, ... come ha chiosato, andando in suo soccorso, ildel San Raffaele Massimo Clementi, Zangrillo ...