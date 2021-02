Da martedì la Romagna arancione scuro, tranne Forlì (Di sabato 27 febbraio 2021) BOLOGNA – Dal 2 marzo e per due settimane la zona arancione scuro è estesa a tutti i comuni della Ausl Romagna escluso il distretto di Forlì. Saranno coinvolte dunque le province di Rimini e di Ravenna e il cesenate. Lo annuncia ufficialmente la Regione, che d’intesa con i sindaci, la Regione adotterà una nuova ordinanza per circoscrivere e contenere la crescita del contagio. LE REGOLE Leggi su dire (Di sabato 27 febbraio 2021) BOLOGNA – Dal 2 marzo e per due settimane la zona arancione scuro è estesa a tutti i comuni della Ausl Romagna escluso il distretto di Forlì. Saranno coinvolte dunque le province di Rimini e di Ravenna e il cesenate. Lo annuncia ufficialmente la Regione, che d’intesa con i sindaci, la Regione adotterà una nuova ordinanza per circoscrivere e contenere la crescita del contagio. LE REGOLE

Ultime Notizie dalla rete : martedì Romagna Covid. 18.916 casi e 280 morti, indice di positività al 5,8% ... un dato alto in linea con quello di ieri, i nuovi contagi di coronavirus in Emilia - Romagna , ... Da martedì a giovedì è il turno dei cittadini tra i 18 e i 65 anni ai quali sarà somministrato il ...

Cesena arancione scuro, il sindaco: "Pronti a chiudere le scuole" Il sindaco Enzo Lattuca usa l'onestà, e prepara presidi e famiglie sul fatto che da martedì la Romagna sarà in zona arancione scuro. Una decisione, la cui ufficialità è arrivata nel pomeriggio, già ...

Dalle scuole alle seconde case, cosa si può fare e cosa no nelle aree «arancione scuro»