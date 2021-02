Da lunedì la Sardegna sarà in zona bianca (Di sabato 27 febbraio 2021) Il ministero della Salute ha confermato sabato che da lunedì 1 marzo la Sardegna passerà in “zona bianca”, la zona con minori restrizioni secondo la classificazione del rischio introdotta a inizio gennaio. In zona bianca sono inserite le regioni con un livello Leggi su ilpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Il ministero della Salute ha confermato sabato che da1 marzo lapasserà in “”, lacon minori restrizioni secondo la classificazione del rischio introdotta a inizio gennaio. Insono inserite le regioni con un livello

Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - Corriere : #Covid19, le principali notizie di oggi ?? Ufficiale: a partire da lunedì primo marzo, la #Sardegna diventa… - ilpost : Da lunedì la Sardegna sarà in zona bianca - Maria70221974 : RT @MariaV75811: Buon pomeriggio?? La Sardegna, da lunedì, sarà la prima regione bianca. Speriamo sia di buon auspicio per tutte le altre! h… - RobertoScolla : RT @SardegnaG: #Salvini torna in #Sardegna lunedì contro un attivista a processo #Cagliari #Solinas -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì Sardegna Antonio Decaro a Sky TG24: "Se non cambiano i parametri, difficile cambio passo sul Covid" 'In Sardegna per esempio abbiamo pochissimi posti letto occupati, quindi giusto avere delle basse ... secondo cui ora il cambio di colore delle regioni parte dal lunedì, Decaro ha spiegato che "lo ...

La Sardegna prima regione in zona bianca, unica in controtendenza E' la Sardegna la prima regione italiana a raggiungere il traguardo della zona bianca, ossia quella a ... La nuova 'colorazione' entrerà in vigore da lunedì 1 marzo e, nelle parole dell'assessore ...

Scuola: da oggi altre 3 regioni in presenza alle superiori. Anche la Lombardia riapre Il Sole 24 ORE 'Inper esempio abbiamo pochissimi posti letto occupati, quindi giusto avere delle basse ... secondo cui ora il cambio di colore delle regioni parte dal, Decaro ha spiegato che "lo ...E' lala prima regione italiana a raggiungere il traguardo della zona bianca, ossia quella a ... La nuova 'colorazione' entrerà in vigore da1 marzo e, nelle parole dell'assessore ...