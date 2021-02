Da lunedì la provincia di Frosinone è in zona arancione

Atalanta_BC : Speciale #Atalanta su @Gazzetta_it ?? ?? Interviste a Romero e Tacchinardi, storie e curiosità legate ad Atalanta-R… - Agenzia_Dire : #Lazio, la provincia di #frosinone diventa arancione da lunedì #1marzo. - jaakeily : la mia provincia da lunedì zona arancione - proietta : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘DA LUNEDI’ PROVINCIA DI FROSINONE ZONA ARANCIONE’ - nonmipare : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘DA LUNEDI’ PROVINCIA DI FROSINONE ZONA ARANCIONE’ -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì provincia

TGR – Rai

Da1° marzo entra in vigore l'ordinanza con cui laistituisce il senso unico lungo un percorso ad anello per evitare pericolosi incroci di mezzi pesanti tra i tornanti delle strade ...... dall'altro ci sono aree del Paese che stanno meglio, come la Sardegna che, da, passerà in ... Sono 1.037 gli asintomatici e l'età media dei nuovi positivi è 41,8 anni: Bologna è lacon ...