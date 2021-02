Da Benji e Fede a B3N: il cantante debutta come solista (Di sabato 27 febbraio 2021) Non più Benji e Fede ma solo B3n: il cantante del duo pop idolatrato dai ragazzi parla della separazione con Fede: “E’ stata consensuale” Ieri, venerdì 26 febbraio, è uscito il primo disco solista di Benjamin Mascolo, cantante dell’ex duo Benji e Fede. Il progetto si chiama “California”, è nato tra l’America e l’Italia e si articola in 6 tracce. Inoltre, rappresenta solo la prima metà di un album dalla duplice anima: la seconda uscirà prossimamente. “La separazione con Fede è stata consensuale” “La separazione con Fede è stata consensuale, positiva, lui mi supporta“, queste le parole di Benji – ora B3n – rispetto alla scissione del duo pop idolatrato dai teenager nati nei primi anni 2000. I ... Leggi su zon (Di sabato 27 febbraio 2021) Non piùma solo B3n: ildel duo pop idolatrato dai ragazzi parla della separazione con: “E’ stata consensuale” Ieri, venerdì 26 febbraio, è uscito il primo discodi Benjamin Mascolo,dell’ex duo. Il progetto si chiama “California”, è nato tra l’America e l’Italia e si articola in 6 tracce. Inoltre, rappresenta solo la prima metà di un album dalla duplice anima: la seconda uscirà prossimamente. “La separazione conè stata consensuale” “La separazione conè stata consensuale, positiva, lui mi supporta“, queste le parole di– ora B3n – rispetto alla scissione del duo pop idolatrato dai teenager nati nei primi anni 2000. I ...

