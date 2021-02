Crozza-Salvini vuole riaprire tutto: “Cosa c’è di più bello di San Siro con i tifosi che si abbassano la mascherina per insultare l’arbitro?” (Di sabato 27 febbraio 2021) Nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” – in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE, – Maurizio Crozza nei panni di Matteo Salvini insiste per riaprire tutto, dalle palestre, ai cinema fino ai ristoranti la sera: “Basta, si viva! Io dico riapriamo, con le mani lavate, profumati, stirati e senza cerume nelle orecchie” “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Nella nuova puntata di “Fratelli di” – in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE, – Maurizionei panni di Matteoinsiste per, dalle palestre, ai cinema fino ai ristoranti la sera: “Basta, si viva! Io dico riapriamo, con le mani lavate, profumati, stirati e senza cerume nelle orecchie” “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

animaleuropeRMP : Minniti, già a suo tempo detto ‘il fascio’, (chi non ricorda certi atteggiamenti cerchi direttamente Crozza che li… - AliasUlisse : @GiorgiaMeloni Che assembramenti e ti lamenti delle restrizioni ? Hai coraggio da vendere per non dirti altro, Gior… - giampifiore : @LegaSalvini Crozza-Salvini Riaprire - giampifiore : @Noiconsalvini Crozza-Salvini Riaprire - giampifiore : @Noiconsalvini Crozza-Salvini Riaprire -