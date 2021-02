Crozza | il monologo sul governo Draghi | “Se questi sono i migliori chissà gli scartati Siamo passati dal Whatever it takes al ‘ndo cojo cojo”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Neldi apertura della nuova puntata di “Fratelli di” – in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE – Mauriziopassa in rassegna i sottosegretari del: “Ma quando stava alla Bce, nella selezione del personale,adottava lo stesso criterio? I curricula li leggeva o li usava per asciugare la frittura? Diciamo che è passato dalital” “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Crozza, il monologo sul governo Draghi: "Se questi sono i migliori chissà gli scartati. Siamo passati dal Whatever…

... ma sono contento che non ci sia il pubblico, perché almeno sono sicuro di non fare la fine dinel 2013, quando nel suoparlò di politica e fu contestato dalla platea. Il che è già ...'I candidati sono tanti, c'è l'imbarazzo della scelta. Anzi, veramente c'è solo l'imbarazzo'. Così Maurizioneliniziale del suo Paese delle Meraviglie. Il comico ha dedicato il suo intervento iniziale agli 'impresentabili' delle prossime elezioni, concentrandosi in particolare sulla recente ...IL MONOLOGO DI CROZZA Il comico passa in rassegna i sottosegretari scelti dal Governo Draghi: "Chissà quelli scartati..." ...Nel monologo di apertura della nuova puntata di “Fratelli di Crozza” - in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE - Maurizio Crozza, con la consueta dissacrante ironia, passa in rassegna i sotto ...