Crisi in Myanmar: il movimento di disobbedienza civile (Di sabato 27 febbraio 2021) Dal golpe militare guidato da Min Aung Hlaing, la Crisi in Myanmar sta scivolando verso un baratro profondo. Dopo le manifestazioni in strada, sedate con violenza dalle forze dell'ordine, le proteste del settore pubblico. Ora il paese è fermo. Crisi in Myanmar: cosa sta accadendo? Quasi un terzo degli ospedali dell'intera nazione sono in stand-by.

Myanmar, la polizia aumenta la repressione contro i manifestanti ...repressione dei manifestanti che da giorni protestano contro il golpe militare in Myanmar. Gli agenti si sono schierati nelle due città principali mentre i dissidenti cercavano di riunirsi. La crisi ...

Crisi in Myanmar. Jurkovic: appello a pace e giustizia sociale Vatican News Crisi in Myanmar: il movimento di disobbedienza civile La crisi in Myanmar è profonda. I lavoratori aderenti al movimento di disobbedienza civile incrociano le braccia in segno di protesta.

Myanmar: prosegue lo sciopero dei funzionari civili e dei dipendenti pubblici Secondo "Channel News Asia", lo sciopero potrebbe far piombare il Myanmar in una crisi finanziaria, che già incombe a causa della pandemia e della brusca frenata degli investimenti internazionali ...

