Covid, via libera in Usa al vaccino monodose Janssen (J&J). “Entro metà marzo decisione dell’Ema”. Cosa significa per l’Italia (Di sabato 27 febbraio 2021) Via libera in Usa ed Entro metà marzo decisione dell’Ema. Il vaccino anti Covid monodose di Janssen (Johnson&Johnson) – che per l’Italia significa stando al piano vaccinale quasi 15 milioni di dosi nel secondo trimestre 2021, 32 nel terzo e quasi 7 nell’ultimo – ha ottenuto il disco verde dagli esperti della Fda, la Food and Drug Administration statunitense, che hanno votato per raccomandare all’Agenzia di concedere l’autorizzazione per l’uso di emergenza. Il Comitato consultivo ha votato all’unanimità per raccomandare il composto agli over 18 anni. Se la Fda deciderà in linea con la raccomandazione, e si prevede che lo faccia rapidamente, il vaccino diventerà il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Viain Usa ed. Ilantidi(Johnson&Johnson) – che perstando al piano vaccinale quasi 15 milioni di dosi nel secondo trimestre 2021, 32 nel terzo e quasi 7 nell’ultimo – ha ottenuto il disco verde dagli esperti della Fda, la Food and Drug Administration statunitense, che hanno votato per raccomandare all’Agenzia di concedere l’autorizzazione per l’uso di emergenza. Il Comitato consultivo ha votato all’unanimità per raccomandare il composto agli over 18 anni. Se la Fda deciderà in linea con la raccomandazione, e si prevede che lo faccia rapidamente, ildiventerà il ...

repubblica : ?? Covid, gli esperti del Cts: via libera a riapertura di cinema e teatri dal 27 marzo nelle zone gialle - petergomezblog : #Covid, in #Lombardia 4.243 contagi in 24 ore: picco di casi nel Milanese (1.072) e nel Bresciano (973). Altri 44 d… - Agenzia_Italia : Negli Usa via libera vaccino di Johnson & Johnson, per la Fda è sicuro ed efficace - Irene_p2001 : RT @mostro15119736: #Sallusti ha il #covid. Buona guarigione da chi sa che il 25 aprile non verrà mai “spazzato via”. - chiamo_mai : RT @sadefenza: Fake COVID: non è mai stata provata l'esistenza del virus -