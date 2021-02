Covid, variante brasiliana: primi due casi in Campania (Di sabato 27 febbraio 2021) Due casi di variante brasiliana del virus SarsCoV2 sono stati sequenziati per la prima volta in Campania. Lo si apprende da fonti dell’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli (Monaldi, Cotugno e Cto). I due sequenziamenti riguardano pazienti del Cotugno, uno attualmente ricoverato ed in condizioni definite ‘stabili’, un altro dimesso da qualche giorno. Si tratta di un’attivita’ a campione che proseguira’ nelle prossime settimane. Il programma, promosso dalla Regione Campania, rientra nel piano di monitoraggio condotto dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno con l’Azienda dei Colli e il Tigem. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) Duedidel virus SarsCoV2 sono stati sequenziati per la prima volta in. Lo si apprende da fonti dell’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli (Monaldi, Cotugno e Cto). I due sequenziamenti riguardano pazienti del Cotugno, uno attualmente ricoverato ed in condizioni definite ‘stabili’, un altro dimesso da qualche giorno. Si tratta di un’attivita’ a campione che proseguira’ nelle prossime settimane. Il programma, promosso dalla Regione, rientra nel piano di monitoraggio condotto dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno con l’Azienda dei Colli e il Tigem. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante Covid 19, una Regione in Zona Bianca: l'ordinanza del Ministro Speranza Intanto oggi sono 1.285 nuovi casi in Veneto , 1.126 in Toscana , 798 nelle Marche e aumentano anche i contagi di variante sudafricana in Alto Adige . Dunque Piemonte, Lombardia e Marche passano in ...

Scienziati avvertono:"Variante New York, vaccino potrebbe essere meno efficace" Osservata nuova variante negli Usa, soprattutto a New York, su cui il vaccino potrebbe essere meno efficace Una nuova variante del Covid si starebbe diffondendo in modo veloce, e il rischio è che i vaccini possano essere meno efficaci. La nuova mutazione, individuata negli Usa e che potrebbe diventare prevalente a ...

Varianti Covid, dall' indagine rapida dati non omogenei - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Covid, bimba Cosenza risultata positiva a variante inglese: per precauzione test anche a compagne Cosenza - L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza effettuerà da domani tamponi alle alunne di due classi, una elementare ed una materna, di scuole cosentine. La decisione è stata presa in via preca ...

Covid: bimba a Cosenza con variante inglese, test a compagne Covid: bimba a Cosenza con variante inglese, test a compagne. Solo ora risultato sequenziamento tampone di inizio febbraio COSENZA, 27 FEB - L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza effettuerà da ...

Intanto oggi sono 1.285 nuovi casi in Veneto , 1.126 in Toscana , 798 nelle Marche e aumentano anche i contagi di variante sudafricana in Alto Adige . Dunque Piemonte, Lombardia e Marche passano in ...Osservata nuova variante negli Usa, soprattutto a New York, su cui il vaccino potrebbe essere meno efficace Una nuova variante del Covid si starebbe diffondendo in modo veloce, e il rischio è che i vaccini possano essere meno efficaci. La nuova mutazione, individuata negli Usa e che potrebbe diventare prevalente a ...