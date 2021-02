Covid Valle D’Aosta, 10 nuovi contagi e zero morti: bollettino (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 10 i nuovi contagi da coronavirus in Valle D’Aosta secondo il bollettino di oggi, 27 febbraio. Nessun nuovo decesso registrato. Da inizio pandemia i casi positivi al coronavirus sono 8.021, quelli attuali sono 144, 3 in più rispetto a ieri, di cui 9 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva, e 133 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7462, + 7 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi è di 77.262, + 258 rispetto a ieri, di cui 3287 processati con test antigienico rapido. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 10 ida coronavirus insecondo ildi oggi, 27 febbraio. Nessun nuovo decesso registrato. Da inizio pandemia i casi positivi al coronavirus sono 8.021, quelli attuali sono 144, 3 in più rispetto a ieri, di cui 9 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva, e 133 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7462, + 7 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi è di 77.262, + 258 rispetto a ieri, di cui 3287 processati con test antigienico rapido. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

borghi_claudio : Parola fine (scontata) su quelli che chiedevano che con le regioni si facesse chissà che. Parola fine anche alle as… - lifestyleblogit : Covid Valle D'Aosta, 10 nuovi contagi e zero morti: bollettino - - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #ValleDAosta, 10 nuovi contagi e zero morti: bollettino - Luciano24974590 : RT @Adnkronos: #Covid #ValleDAosta, 10 nuovi contagi e zero morti: bollettino - Adnkronos : #Covid #ValleDAosta, 10 nuovi contagi e zero morti: bollettino -