**Covid: Valerio Scanu, 'mio padre era sano, negazionisti rispettino chi vive dramma'** (2) (Di sabato 27 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per il cantante maddalenino "si può essere anche scettici, e negazionisti, ma bisogna anche essere rispettosi di chi ha vissuto un dramma. Io ho sentito imbecilli dire cose come 'la paura del Covid uccide i polmoni lo sanno anche i cartoni'. Io dico che ognuno è libero di pensarla come vuole ma non ci si può sostituire ai medici". E un pensiero va al papà: "Io sapevo che fosse una cosa grave, ma non pensavo fino a questo punto. Ma anche finché non l'ho vissuta, ho sempre e comunque rispettato gli altri adottando ogni misura di sicurezza", conclude. (di Ilaria Floris) Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per il cantante maddalenino "si può essere anche scettici, e, ma bisogna anche essere rispettosi di chi ha vissuto un. Io ho sentito imbecilli dire cose come 'la paura del Covid uccide i polmoni lo sanno anche i cartoni'. Io dico che ognuno è libero di pensarla come vuole ma non ci si può sostituire ai medici". E un pensiero va al papà: "Io sapevo che fosse una cosa grave, ma non pensavo fino a questo punto. Ma anche finché non l'ho vissuta, ho sempre e comunque rispettato gli altri adottando ogni misura di sicurezza", conclude. (di Ilaria Floris)

